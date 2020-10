Fußgänger verursacht Unfall in Mosbach

Der Abstand zu dem herannahenden Fahrzeug war so gering, dass sogar der Notbremsassistent des Lastwagens auslöste. Der 32-jährige Lastwagenfahrer konnte deshalb gerade noch rechtzeitig anhalten. Der Fahrer eines nachfolgenden Transporters konnte ebenfalls noch rechtzeitig bremsen. Vermutlich zu spät erkannte dann ein 59-jähriger BMW-Fahrer die Gefahrenstelle. Er fuhr auf den Transporter auf, so dass an den Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro entstand.

xere/Polizei Heilbronn