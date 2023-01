Fußgänger übersieht Radfahrer: 44-Jähriger in Aschaffenburg verletzt

Der 44-jährige Zweiradfahrer stürzte und musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der junge Mann hatte gegen 18:00 Uhr die Großostheimer Straße zu Fuß überquert und lief dann auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg in Richtung Großostheim weiter. Da er dabei auf sein Handy schaute, übersah er dem Sachstand nach den entgegenkommenden Radfahrer. Da der Fußgänger komplett schwarz gekleidet war, erkannte ihn der 44-Jährige zu spät, erschrak und stürzte vom Fahrrad. Dabei zog er sich Verletzungen zu, die nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst in einem Krankenhaus weiterbehandelt werden mussten.

52-Jährige schlägt erst Türsteher und leistet dann gegenüber der Polizei Widerstand

ASCHAFFENBURG. Mit dem Rauswurf aus einer Diskothek in der Luitpoldstraße zeigte sich eine 52-Jährige am Samstagabend so gar nicht einverstanden und versuchte trotz Hausverbot wieder in die Disko zu kommen. Dabei schlug sie einem Türsteher in das Gesicht und trat ihm gegen das Schienbein. Den Anordnungen der hinzugezogenen Polizei leistete sie ebenfalls nicht Folge.

Gleich mehrere Streifen der Aschaffenburger Polizei waren am späten Samstagabend nötig, um eine stark alkoholisierte 52-Jährige in Gewahrsam zu nehmen. Trotz Hausverbotes hatte sie versucht, in die Diskothek zu kommen und wurde vom Türsteher abgewiesen. Da sie darauf mit Schlägen und Tritten reagierte, zog der Sicherheitsdienst die Polizei hinzu. Auch gegenüber den Beamten zeigte sich die stark alkoholisierte Frau ausgesprochen uneinsichtig, schlug und trat in ihre Richtung.

Auf Grund ihres aggressiven Verhaltens nahm die Polizei die 52-Jährige in Gewahrsam, sodass sie die Nacht in einer Zelle der Polizei Aschaffenburg verbrachte.

Auf Citroen aufgefahren - Fahrer flüchtet zu Fuß

ALZENAU. Aus ungeklärter Ursache ist am Samstagabend auf der A 45 der Fahrer eines Mazda auf einen vor ihm fahrenden Citroen aufgefahren. Beide Fahrzeuge waren in Fahrtrichtung Aschaffenburg unterwegs, als es auf dem Verzögerungsstreifen der Ausfahrt Alzenau-Mitte zu dem Unfall kam. Der Unfallverursacher sprang aus seinem Auto und flüchtete zu Fuß.

An der Ausfahrt Alzenau-Mitte wollte die 32-jährige Fahrerin des Citroens die Autobahn verlassen und wechselte auf den Verzögerungsstreifen. Der hinter ihr fahrende Mazda fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf ihr Fahrzeug auf. Während die 32-Jährige mit ihrem Auto stehen blieb, rollte der graue Mazda noch bis zum Ende des Verzögerungssteifen weiter. Anschließend sprang der Fahrer aus dem Auto und flüchtete zu Fuß. Die 32-Jährige erlitt bei dem Unfall leichtere Verletzungen, die durch den hinzugezogenen Rettungsdienst vor Ort versorgt worden sind.

Bei der Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach fiel den Beamten im Innenraum des Mazda starker Alkoholgeruch auf. Außerdem befanden sich mehrere Bierdosen sowie Wein- und Schnapsflaschen im Auto. Der Sachschaden wird sich insgesamt auf knapp 10.000 Euro belaufen. Da Betriebsstoffe ausliefen, befanden sich auch die Feuerwehren aus Karlstein und Alzenau mit rund 17 Einsatzkräften und die Autobahnmeisterei an der Unfallstelle. Die nun laufenden Ermittlungen zum Unfallverursacher führt die Verkehrspolizei.

ASCHAFFENBURG - SCHWEINHEIM. Der Fahrer eines Paketlieferdienstes ist dem Sachstand nach am Mittwoch gegen 12:00 Uhr in der Steubenstraße beim Wenden gegen die Dachrinne eines Carports gefahren und hat einen Sachschaden von rund 1.000 Euro verursacht. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Fahrer weiter. Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

ASCHAFFENBURG. Im Parkhaus des Hauptbahnhofes in der Ludwigstraße ist am Donnerstag von 12:50 bis 13:45 Uhr ein VW Passat mit Kölner Zulassung im Bereich des hinteren linken Kotflügels beschädigt worden. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen gegenwärtig nicht vor.

HEIMBUCHENTHAL. Von einem bislang unbekannten Autofahrer ist am Samstagabend gegen 22:00 Uhr eine Metallsitzbank in der Hauptstraße umgefahren worden. Der Spurenlage nach kam das Auto nach rechts von der Straße ab und fuhr frontal gegen die Sitzbank. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerkannt. Einer Zeugin war zum Tatzeitpunkt ein silberner Audi oder VW Passat aufgefallen, der mit hoher Geschwindigkeit die Hauptstraße befuhr. Der Schaden an der Bank beträgt rund 300 Euro.

ASCHAFFENBURG. Vermutlich mit einer Anhängerkupplung ist von Freitag 18:00 Uhr bis Samstag 10:30 Uhr beim Ausparken ein unbekanntes Fahrzeug gegen einen in der Würzburger Straße geparkten schwarzen Skoda Octavia gefahren. Der Schaden an dem in der Mitte beschädigten Stoßfänger dürfte sich auf rund 1.000 Euro belaufen.

STOCKSTADT AM MAIN. Rund 2.000 Euro Schaden verursachte ein Unbekannter an einem auf dem Parkplatz der Firma Lidl in der Industriestraße geparkten grauen Ford Mustang. Der Besitzer des Fords hatte sein Auto dort am Freitag von 10:45 - 11:05 Uhr geparkt. Zu Hause stellte er fest, dass der linke hintere Radkasten und die Felge verkratzt waren.

ASCHAFFENBURG. Eine graue Mercedes C-Klasse ist im Zeitraum von Freitag 16:00 Uhr bis Samstag 11:40 Uhr in der Spessartstraße beschädigt worden. Der Schaden durch Kratzer an der Fahrertür und der hinteren linken Tür wird rund 500 Euro betragen.

ASCHAFFENBURG. Einen Kratzer an der kompletten Fahrerseite seines Autos stellte der Besitzer eines roten VW Golf GTI am Samstagmittag gegen 12:00 Uhr fest. Er hatte seinen VW gegen Freitag Mitternacht in der Nelseestraße 18 geparkt. Der Schaden wird wohl rund 2.500 Euro betragen.

KAHL AM MAIN. Mit einem Stein ist im Laufe des Mittwochs eine Fensterscheibe in der Kirchgasse 12 beschädigt worden. Der dabei angerichtete Schaden wird voraussichtlich 250 Euro betragen.

