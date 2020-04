Fußgänger schlägt Autofahrer in Aschaffenburg

Der 44-Jährige Fahrer konnte gerade noch rechtzeitig bremsen. Anschließend kam es zu einem Wortgefecht zwischen den beiden Beteiligten, wobei der Fußgänger dem Pkw-Lenker mit der Hand ins Gesicht schlug, der sich darauf mit einem Faustschlag wehrte. Beide Kontrahenten wurden hierbei verletzt. Dank der Zivilcourage eines unbeteiligten 25-Jährigen, der die Parteien trennte, konnte vermutlich Schlimmeres verhindert werden.

Kollision beim Abbiege

Am Mittwoch um 16:24 Uhr befuhr ein 47-Jähriger mit seinem Pkw VW die Rhönstraße in Richtung Würzburger Straße und wollte auf Höhe Sälzerweg nach links zur Einfahrt in eine Waschanlage abbiegen. Hierbei übersah er einen 8-jährigen Schüler, welcher mit seinem Fahrrad den getrennten und ausgeschilderten Radweg von der WÜ-Str. her kommend befuhr. Beim Zusammenstoß erlitt der Bub leichte Verletzungen und konnte nach der ambulanten Behandlung durch eine RTW-Besatzung mit seinen alarmierten Eltern nach Hause. Schaden: ca. 1.500 Euro.

Unfallbeteiligter ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Bei der Aufnahme eines Kleinunfalles mit geringem Sachschaden am Mittwoch um 16:40 Uhr in der Darmstädter Straße stellte die Sachbearbeiterin fest, dass der 41-jährige Verursacher beim Führen seines Pkw Fiat nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Deshalb wurde die Weiterfahrt unterbunden und der Autoschlüssel zur Gefahrenabwehr sichergestellt. Außerdem erwarten ihn sowie den 23-jährigen Halter des Wagens eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Angetrunken und ohne Versicherung unterwegs

Die Aufmerksamkeit eines E-Scooters erweckte am Mittwoch um 22:25 Uhr in der Schönbornstraße die Besatzung eines Streifenwagens. Bei der Überprüfung des 28-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass an dem Zweirad ein selbstgemaltes Kennzeichen angebracht war, außerdem stand der Mann merklich unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab einen Wert von 0,7 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, Anzeige wegen Verstößen nach der Pflichtversicherungsgesetz und Straßenverkehrsgesetz wird erstattet.

Vorfahrtsunfall in Mainaschaff

Ein 21-Jähriger befuhr am Mittwoch um 14:15 Uhr mit seinem Pkw Mini die Hauptstraße in Richtung Ortsmitte. An der Kreuzung zur Rosenstraße beabsichtigte er geradeaus der Hauptstraße zu folgen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 68-Jährige mit ihrem Smart die Rosenstraße in Richtung Hauptstraße. Beim Einfahren in die Kreuzung über sah sie den von links kommenden und durch Zeichen 206 (STOP) vorfahrtsberechtigten Pkw Mini, worauf es zur Kollision kam. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von etwa 2.000 Euro. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit wurde durch den polizeilichen Sachbearbeiter beim 21-Jährigen starkes Körperzittern und Lidflattern festgestellt. Ein freiwilliger Urintest verlief positiv auf THC. Der Konsum von Drogen wurde außerdem eingeräumt. Die Fahrtfortsetzung wurde deshalb unterbunden und auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt.

Abgestelltes Auto in Goldbch massiv beschädigt

Am frühen Donnerstagmorgen um 03:30 Uhr kam es in der Straße „Am Bobenhäuser“ vermutlich durch eine unbekannte Frau zu einer massiven Sachbeschädigung an einem geparkten, weißen Peugeot 207. Eine Zeugin konnte zu diesem Zeitpunkt beobachten, wie eine Person am Auto alle Scheiben einschlug und den linken Außenspiegel abtrat. Kurze Zeit später sah sie eine weibliche Person, welche zügig Richtung Ortsmitte lief. Es entstand ein Schaden von mindestens 5.000 Euro.

Hinweise zum/r Täter/in nimmt die Polizei Aschaffenburg unter TelNr: 06021/857-2230 entgegen.