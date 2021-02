Fußgänger in Michelbach angefahren und verletzt

Um 5.30 Uhr wollte eine 54-jährige Kia-Fahrerin von der Schloßstraße nach rechts in Richtung Alzenau abbiegen. Da die Ampel für sie Grün zeigte, fuhr sie los, übersah dabei aber offenbar einen Fußgänger, der seinerseits die Kreuzung bei Grün querte. Der Wagen erfasste den 52-jährigen Mann mit seiner Front, so dass dieser stürzte. Nach ersten Erkenntnissen erlitt er Verletzungen im Rückenbereich. Nach Erstbehandlung durch den Rettungsdienst wurde er zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus nach Hanau gebracht.

Opel-Fahrerin landet bei Mömbris in der Leiptplanke

Mömbris, Lkr. Aschaffenburg. Eine 58-jährige Frau landete am Mittwochnachmittag auf der Staatsstraße 2305 mit ihrem Opel in der Leitplanke. Die Frau fuhr um kurz vor 17 Uhr von Kaltenberg in Richtung Blankenbach. Im Auslauf einer Linkskurve kam sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern, überquerte die Gegenfahrbahn und prallte gegen die dortige Leitplanke. Die Frau blieb bei dem Unfall zum Glück unverletzt. Am Pkw entstand ein Schaden von 2.500 Euro, er musste abgeschleppt werden. Der Schaden an der Leitplanke beträgt circa 2.000 Euro.

Lastwagen fährt Stromverteilerkasten in Kahl an

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Ein 47-jähriger Lastwagen-Fahrer beschädigte am Mittwochmorgen um 09 Uhr beim Rückwärtsfahren in der Straße Zur Sandmühle einen Stromverteilerkasten sowie zwei Absperrpfosten. Fazit: 3000 Euro Schaden am Lkw und 2.500 Euro am Verteilerkasten und den Pfosten.

BMW erfasst Reh bei Sommerkahl

Sommerkahl, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwoch um 06.15 Uhr erfasste ein 41-jähriger BMW-Fahrer auf der Staatsstraße 2305 zwischen Schöllkrippen und Blankenbach ein Reh. Das Tier wurde bei dem Zusammenstoß getötet, der Pkw im Frontbereich beschädigt (900 Euro).

Radkleidung in Kahl von Wäscheleine geklaut

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Zwischen Donnerstag und Montag entwendete ein Unbekannter im Sandmühlweg Fahrradkleidung im Wert von 360 Euro. Die Radlerhose und die Radjacke der Marke Löffler hingen auf einer Wäscheleine unter einem Carport. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau