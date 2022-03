Fußgänger in Lengfurt von Auto erfasst

Ein 73-jähriger Mann aus Marktheidenfeld wollte die Staatsstraße 2299 an der Einmündung der Robert-Bosch-Straße überqueren und betrat hierzu die Fahrbahn auf der dem Main zugewandten Seite. Ein 18-jähriger aus dem Landkreis befuhr zu diesem Zeitpunkt die Staatsstraße von Lengfurt in Richtung Marktheidenfeld. Nach bisherigem Erkenntnisstand erkannte der Seat-Fahrer das Ansinnen des Rentners und reduzierte seine Geschwindigkeit, der Marktheidenfelder blieb in der Fahrbahnmitte stehen. Zwar verständigten sich die beiden mit Blickkontakt und Handzeichen, dennoch kam es wohl zu einem folgenschweren Missverständnis. Der 73-jährige setzte offenbar unvermittelt zum Spurt über den Rest der Fahrbahn an und wurde trotz Vollbremsung des Fahranfängers frontal erfasst und nach dem Stillstand des Autos auf die Fahrbahn geschleudert.

Der Fußgänger wurde nach einer Erstversorgung vor Ort schwerverletzt in die Uniklinik Würzburg verbracht, der Auto-Fahrer erlitt einen Schock und wurde nach ambulanter Versorgung an einen Angehörigen übergeben, an seinem Fahrzeug entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Neben mehreren ehrenamtlichen und hauptberuflichen Einsatzkräften des Rettungsdienstes und dem Rettungshubschrauber Christoph 14 war auch die Freiwillige Feuerwehr Lengfurt an der Unfallstelle und kümmerte sich um die Absicherung der Unfallstelle. Die Staatsstraße musste phasenweise komplett gesperrt werden, dies war aber aufgrund des überschaubaren Verkehrsaufkommens und der eingerichteten Umleitungsstrecke mit keinen nennenswerten Verkehrsstörungen verbunden. Ein Vertreter der Staatsanwaltschaft begab sich an die Unfallstelle und beauftragte eine Sachverständige mit der Klärung des genauen Unfallhergangs.

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr

Urspringen. In der Ortsdurchfahrt von Urspringen kam es am gestrigen Montag gegen 13 Uhr zu einem Unfall mit Sachschaden. Zwischen zwei Lkw kam es zur Berührung der Außenspiegel ihrer jeweiligen Fahrerseite, dabei entstand Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Der mutmaßlich zu weit in der Fahrbahnmitte fahrende Trucker verließ dann allerdings die Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Das Kennzeichen des Lastwagens ist bekannt, aber da er dem anderen Unfallbeteiligten seine Daten nicht preisgab ermittelt die Polizei nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.