Fußgänger in Hanau von Auto erfasst und schwer verletzt

Am Freitagabend, gegen 19 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Mann aus Großkrotzenburg kommend, mit seinem grauen PKW Opel Meriva die Landesstraße in Richtung Hanau Wolfgang. An der Einmündung in Höhe des Neuwirtshauses erfasste er einen Fußgänger, der sich dort im Bereich der Fahrbahn befand. Der 35 Jahre alte Passant erlitt schwere Kopfverletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Fahrzeuglenker blieb unverletzt, an seinem Auto entstand ein Schaden von zirka 5.000 Euro. Die Polizeistation Großauheim ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kam, ob einer der Beteiligten unter Alkohol- oder Drogeneinwirkung stand, wird das Ergebnis einer Blutentnahme zeigen.

Weiterhin wurde zur Klärung des Unfallhergangs ein Sachverständiger hinzugezogen. Für die Bergungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme kam es bis kurz nach 22 Uhr zu Behinderungen. Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Großauheim unter der Telefonnummer 06181 959 70 zu melden.