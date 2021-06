Fußgänger in Goldbach von Auto angefahren  Mann leicht verletzt

Gegen 15.10 Uhr wollte der Mann aus Goldbach die Kolpingstraße queren und bemerkte dabei nicht den herannahenden Fahrzeugverkehr. Eine Fahrerin erfasste den 57 Jährigen mit ihrem Pkw, wodurch dieser aus dem Gleichgewicht geriet und gegen die Fahrertür eines entgegenkommenden Kraftfahrzeugs fiel. Alle Beteiligten hatten Glück im Unglück. So zog sich der Fußgänger lediglich eine Kopfplatzwunde zu, während eines der Fahrzeuge unbeschädigt blieb und das zweite leicht verkratzt und eingedellt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Fahrraddiebstahl beim Fußballtraining

Aschaffenburg. Am Donnerstagabend wurde am Vereinsgelände des BSC Schweinheim ein schwarz-weißes Mountainbike der Marke „Cube“ entwendet. Der Geschädigte stellte sein Fahrrad gegen 19.00 Uhr am Fahrradständer des Sportgeländes ab und sicherte es mittels eines Klappschlosses. Als er nach dem Training, gegen 21.30 Uhr zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Fahrrad im Wert von ca. 800 Euro gestohlen worden war. Wer sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern oder dem Tathergang geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Rufnummer 06021/857-0 in Verbindung zu setzen.

Autoreifen am Kurmainzer Ring zerstochen

Aschaffenburg. In der Zeit von Mittwochabend bis Freitagmorgen wurde am Kurmainzer Ring an einem weißen Ford der vordere linke Reifen zerstochen. Ein bislang unbekannter Täter hat im vorgenannten Zeitraum bereits zum wiederholten Male an einem Pkw der Marke Ford einen Reifen zerstochen. Augenscheinlich wurde ein Messer verwendet. Der Fahrer des angegangenen Fahrzeugs bemerkte die Beschädigung vor Fahrtantritt und informierte die örtliche Polizei. Wer sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern oder dem Tathergang geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Rufnummer 06021/857-0 in Verbindung zu setzen.

Opel Corsa in Aschaffenburg zerkratzt

Aschaffenburg. In der Deutschen Straße wurde in der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmittag ein silberner Opel Corsa beschädigt. Das Fahrzeug war am rechten Fahrbahnrand geparkt und wurde von einem unbekannten Täter im Bereich der Motorhaube und am Kotflügel der Fahrerseite zerkratzt und eingedellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 750 Euro. Wer sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern oder dem Tathergang geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Rufnummer 06021/857-0 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht in Großostheim – Polizei sucht Zeugen

Großostheim. Am frühen Freitagabend kam es in der Raiffeisenstraße auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes zu einer Unfallflucht. Im Zeitraum von 16.45 Uhr bis 17.15 Uhr parkte der Geschädigte seine silberne Mercedes G-Klasse auf vorgenanntem Parkplatz. Als er nach seinem Einkauf zurückkehrte, stellte er einen Kratzer sowie einen Lackschaden an der Fahrertür fest. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder Unfallhergang geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Rufnummer 06021/857-0 in Verbindung zu setzen.

Auto in Hösbach mutwillig beschädigt

Hösbach. Im Bereich der Karl-Seitz-Straße wurde in der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmittag ein schwarzer Golf beschädigt. Ein unbekannter Täter verkratzte das Fahrzeug über die gesamte Beifahrerseite und verursachte so einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder Unfallhergang geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Rufnummer 06021/857-0 in Verbindung zu setzen.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg