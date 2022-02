Fußgänger in Elsenfeld angefahren - Rentner verletzt

Polizeipanne in Aschaffenburg. Fast zwei Wochen lang ein Rentner tot in seiner Küche, wegen eines Kommunikationsproblems der Polizei mit der Stadtverwaltung.

Gegen 14.15 war der Rentner laut Polizei zu Fuß auf der Marienstraße unterwegs und hatte an der Querungshilfe in der Rücker Straße die Fahrbahn überqueren wollen. Der Rentner trat, nachdem der Elsenfelder einen abbiegenden Kleintransporter durchgelassen hatte, ohne auf weiteren Verkehr zu achten auf die Fahrbahn. Hier wurde er von einer Dammbacherin, die mit ihrem Mini von der Marienstraße nach rechts in die Rücker Straße abgebogen war, angefahren. Der 75-Jährige erlitt eine Fraktur am Bein. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Aschaffenburger Klinikum verbracht.

Versuchter Einbruch in Imbiss in Wörth

Wörth a.Main. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, vermutlich nach Mitternacht, hat ein noch unbekannter Täter versucht, in einen Imbiss in der Dr.-Konrad-Wiegand Straße in Wörth einzubrechen. Das meldet die Polizei Obernburg. Dem Einbrecher gelang es, ein Fenster zu einem Toilettenraum herauszureißen. Von hier wollte er vermutlich in den Gastraum des Imbisses eindringen, was allerdings wegen eines fehlenden Zuganges scheiterte.

Der Unbekannte verursachte einen Schaden von etwa 100 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

Polizei Obernburg/kick