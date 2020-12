Fußgänger in Aschaffenburg angefahren

Beim Abbiegen übersah der 26-jährige Fahrer einen 30-jährigen Fußgänger, der soeben die Görresstraße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Fußgänger auf den Boden fiel. Er verletzte sich leicht im Gesicht und am Rücken, sodass er von den Rettern einem Krankenhaus zugeführt wurde. Am Pkw Opel entstand ein geringfügiger Schaden am Frontscheinwerfer in dreistelliger Höhe.

Smart in Nilkheim angefahren und geflüchtet

Am Mittwoch touchierte im Zeitraum von 08:20 Uhr bis 19:45 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer einen Pkw Smart. Dieser war in der Wailandtstraße abgestellt und weist nun an der Heckklappe eine Kratzspur auf. Der Schaden beläuft sich im dreistelligen Bereich.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.