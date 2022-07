Fußgänger bei Verkehrsunfall in Gelnhausen schwer verletzt

Auf der Lagerhausstraße in Gelnhausen ist es am Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 36-jähriger Fußgänger aus Wächtersbach wollte die Fahrbahn überqueren und wurde dabei von einem schwarzen Dacia Duster erfasst. Während der Autofahrer, ein 68-jähriger Mann aus Linsengericht, bei dem Zusammenstoß unversehrt blieb, wurde der Passant verletzt. Er musste anschließend mit schweren Kopfverletzungen in ein Klinikum eingeliefert werden. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. Der Polizeihubschrauber fertigte Luftbilder von der Unfallstelle, die umfangreiche Spurensicherung und Unfallaufnahme dauerte bis kurz vor 8 Uhr an. Den Schaden an dem Auto schätzt die Polizei auf ungefähr 8.000 Euro.

Die Polizei in Gelnhausen bittet Personen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, sich unter der Telefonnummer 06051 827-0 zu melden.

Erneut Feuer im Wald

Hainburg. Am Freitagnachmittag, gegen 17.40 Uhr, wurde erneut ein Feuer im Wald im Bereich der Gemarkung Hainburg gemeldet. Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr fanden die Brandstelle in der Aspenschneise, zwischen den Ortschaften Froschhausen und Hainstadt. Die Suche nach den Flammen unterstützte auch der Polizeihubschrauber aus der Luft. Es brannte eine Fläche von zirka 400 Quadratmetern. Personen wurden nicht verletzt, die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Die Polizei prüft, ob das Feuer möglicherweise in eine Serie von vermuteten Brandstiftungen passt.

Hinweise auf mögliche Täter an die Polizei unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.