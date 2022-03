Fußgänger angefahren  63-Jähriger läuft in Miltenberg in VW-Bus

Wie die Polizei beichtet fuhr ein 34-Jähriger gegen 20.40 Uhr mit seinem VW-Bus die Jahnstraße in Miltenberg von der Mainstraße kommend in Richtung Bürgstadt. Ein 63-jähriger überquerte bei der Dunkelheit die Straße und lief dem VW seitlich in das Fahrzeug. Er erlitt hierbei eine Kopfplatzwunde. Aufgrund der dunklen Kleidung des 63-jährigen konnte er von dem VW-Fahrer nicht erkannt werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Miltenberg zu melden.

Polizei Miltenberg/kick