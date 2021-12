Fußgäger übersehen - 69-Jähriger in Aschaffenburg angefahren

Das berichtet die Polizei Aschaffenburg. Demnach bog die 27-jährige Fahrerin eines Ford Focus bei Grünlicht von der Spessartstraße nach links in die Würzburger Straße ab, übersah hierbei jedoch einen 69-Jährigen, der, ebenfalls bei Grün, die Würzburger Straße von der gegenüberliegenden Seite queren wollte. Es kam zur Kollision, wobei der Fußgänger auf Motorhaube und Windschutzscheibe der Unfallverursacherin fiel. Hierbei wurde er glücklicherweise nur leicht verletzt - er musste zur weiteren Abklärung dennoch ins Klinikum Aschaffenburg eingeliefert werden. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Laut Polizei hat ein unbekannter Wagen am Freitag, zwischen 14 und 14.15 Uhr, einen silberner Chevrolet vermutlich beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Großmarktes in der Aschaffenburger Würzburger Straße beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern. Zuvor war neben dem Geschädigten ein höherer, brauner Wagen mit möglicherweise rumänischer Zulassung geparkt. Eine Unfallbeteiligung des Fahrers des genannten Autos kann nicht ausgeschlossen werden. Daher werden Zeugen gebeten, sich unter der Tel.: 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Verkehrsunfallflucht durch Renault-Fahrer

Am Donnerstag, zwischen 17 und 18.30 Uhr, wurde in der Schneebergstraße in Aschaffenburg ein ordnungsgemäß geparkter 3er BMW vermutlich durch einen vorbeifahrenden Wagen beschädigt. Vom flüchtigen Verursacher blieb der rechte Außenspiegel zurück, weshalb sich der Kreis der Verdächtigen auf einen Renault begrenzen lässt. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 5000 Euro. Zeugen, die weitere Angaben machen können, werden gebeten sich unter der Tel.: 06021/857-2230 zu melden.

Mercedesstern entwendet

Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag wurde an einer in der Aschaffenburger Dalbergstraße geparkten Mercedes C-Klasse der auf der Motorhaube angebrachte Stern abgebrochen und entwendet. Der Sach- bzw. Beuteschaden wird auf insgesamt rund 150 Euro beziffert. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Tel.: 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Auto verkratzt

Bereits am Mittwoch, zwischen 16 und 17.30 Uhr, wurde ein in der Dörrmorsbacher Straße in Aschaffenburg abgestellter Mazda verkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000,- Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Tel.: 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Verkehrsunfallflucht in Kleinostheim

Am Freitag, kurz nach 13 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Burgweg ein geparkter 1er BMW angefahren. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet, weshalb sachdienliche Hinweise durch Zeugen unter der Tel.: 06021/857-2230 erbeten werden.

Polizei Aschaffenburg/kick