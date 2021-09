Fußballtore in Elsenfeld in Brand gesteckt

Hierbei wurden die Fangnetze der Tore in Brand gesetzt, die fast vollständig abbrannten. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Die Beschädigung wurde erst am Montag, gegen 06:30 Uhr festgestellt, als die Netze bereits erkaltet waren.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Obernburg unter der Telefonnummer 06022/629-0 zu melden.

Eine Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Erlenbach. In der Münchner Straße kam es am Montag, gegen 11 Uhr, zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Hierbei geriet der 24-jährige Fahrer eines Pkw Porsche auf die linke Seite der Fahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw Audi. Die 46-jährige Audi-Fahrerin verletzte sich an der Hand und wurde von den Rettern in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich in fünfstelliger Höhe.

Pkw kollidiert mit Waschbär

Klingenberg. Am Montagabend, gegen 20:35 Uhr, befuhr ein Pkw Ford die Staatstraße 2309 von Klingenberg kommend in Richtung Erlenbach. Hierbei querte ein Waschbär die Fahrbahn, sodass er vom Pkw erfasst wurde. Das Tier überlebte die Kollision nicht. Das Fahrzeug wies einen geringen Frontschaden auf.