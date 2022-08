Funkenflug: Brand auf abgeerntetem Feld  in Gräfendorf

Der Brand konnte durch die Feuerwehr Gräfendorf/Michelau, welche mit 20 Mann im Einsatz war, schnell abgelöscht werden. Außer der ca. 30 qm abgebrannten Fläche auf dem abgeernteten Feld entstand kein Sachschaden.

Fahrräder in Gemünden gestohlen - Diebe gefasst

Gemünden-Langenprozelten, Lkr. Main-Spessart. Ein aufmerksamer Zeuge teilte gegen 23:10 Uhr bei der Polizei mit, dass am Bahnhof Langenprozelten drei Personen offensichtlich Fahrräder entwenden wollen. Die Männer kamen mit je einem Rad aus Richtung Gemünden und handierten auffällig an den Rädern herum. Beim Eintreffen der Polizeistreife nur wenige Minuten später waren die Personen bereits weg. Sie waren unmittelbar zuvor in den Regionalexpress Richtung Frankfurt eingestiegen. Am Haltepunkt hatten sie ein Jugendrad zurückgelassen.

Durch Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg konnten schließlich gegen Mitternacht die drei Männer im Alter von 37 und 38 Jahren mit zwei Fahrrädern (E-Bikes) am Bahnhof in Aschaffenburg angetroffen und die Räder sichergestellt werden.

Gegen die Männer wird wegen Fahrraddiebstahl ermittelt.

Beim Einparken Auto in Gemünden touchiert

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwoch gegen 17:15 Uhr wollte ein 78-Jähriger mit seinem Pkw Daimler-Benz auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Wernfelder Straße einparken. Hierbei streifte er einen daneben geparkten Pkw VW. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 600,- Euro.

Verteilerschrank in Rieneck angefahren

Rieneck, Lkr. Main-Spessart. Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt, wurde bereits Mitte Juli ein in der Straße „Rabental“ befindlicher Kabelverteilerschrank angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf ca. 1.500,- Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Auto fährt Reh bei Burgsinn an

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwoch gegen 08:30 Uhr befuhr ein 49-jähriger Autofahrer die Kreisstraße MSP 17. Hierbei querte ein Reh die Fahrbahn und kollidierte mit dem Pkw VW Golf des 49-Jährigen. Da das vermutlich verletzte Tier flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf ca. 1.500,- Euro geschätzt.

dc/Polizei Gemünden