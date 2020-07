"Fundsache" Schlange in Heigenbrücken

Sie entdeckten das Tier am Bahnhof in Heigenbrücken. Sie nahmen wohl an, dass es irgendwo entwischt war und vermisst wurde. Kurzerhand entschieden sie sich, die Schlange in einer Plastiktüte zu verstauen und nach Aschaffenburg zu bringen. Gegen 18 Uhr schlugen die Schlangenfänger dann mit ihrer »Fundsache« auf dem Revier der Bundespolizei am Aschaffenburger Hauptbahnhof auf.

Die Beamten mussten sich auch erst einmal schlaumachen und schickten ein Foto des Tieres an den Reptilienexperten der Aschaffenburger Feuerwehr. Dieser gab Entwarnung: Es handelte sich um eine harmlose Ringelnatter, also eine in unseren Breitengraden heimische Schlange. Die Feuerwehr nahm sich ihrer an und setzte sie aus.

nle