Fünf Verletzte und hoher Sachschaden bei Hausbrand in Wächtersbach

Hierbei handelt es sich um die 79 Jahre alte Hauseigentümerin, einen 58-Jährigen, eine 42 Jahre alte Frau sowie zwei Kinder (fünfjähriger Junge sowie zweijähriges Mädchen). Zudem entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 300.000 Euro. Das Feuer brach um kurz nach 13 Uhr im Bereich einer Küche aus und breitete sich offenbar schnell aus. Nach Eintreffen der Feuerwehr kam es im Bereich des Treppenhauses auch zu einer Durchzündung von Rauchgas, was umfangreiche Löscharbeiten zur Folge hatte. Die Verletzten wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in umliegenden Krankenhäuser gebracht. In dem Fachwerkhaus in der Straße Am Holderbusch (einstellige Hausnummern) befanden sich zum Zeitpunkt der Brandentstehung auch noch einige Tiere, darunter auch Papageien und zwei Hunde. Bis auf einen Papagei konnten alle Tiere gerettet werden. Durch die starke Rauchentwicklung und die Löscharbeiten ist das Haus derzeit unbewohnbar. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hierzu bereits aufgenommen und untersucht nun den Brandort.

dasch / Quelle: Polizeipräsidium Südosthessen