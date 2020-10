Fünf Verletzte nach Unfall in Buchen

Die 18-jährige Fahrerin eines Skodas kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr in eine dortige Böschung. Durch den Aufprall wurden die junge Frau und ihre vier Mitfahrer, im Alter zwischen 14 und 16 Jahren, leicht verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht, an dem Skoda entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

Mosbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht ereignete sich am Samstag gegen 15 Uhr in der Pfalzgraf-Otto-Straße in Mosbach, auf dem Parkplatz eines dortigen Elektromarktes. Der 29-jährige Besitzer eines VW stellte diesen gegen 15 Uhr auf dem Parkplatz ab und ging in den Elektromarkt. In den circa 15 Minuten Abwesenheit beschädigte ein bislang Unbekannter vermutlich beim Ein- oder Ausparken den VW des Mannes an der Heckscheibe. Anschließend flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle ohne den Besitzer oder die Polizei zu verständigen. Die Identität des Unbekannten ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Polizei Mosbach. Hinweisgeber auf den Verursacher und Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06261 8090 bei der Polizei Mosbach zu melden.

vd/Polizei Heilbronn