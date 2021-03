Führerschein im Besitz, aber keine Fahrerlaubnis: Autofahrer in Gemünden erwischt

Nun wurde bekannt, dass sich der Führerschein nach wie vor in seinem Besitz befand und er fast täglich mit dem Auto zu seiner Arbeitsstelle gefahren ist. Die Fahrerlaubnis wurde sichergestellt. Gegen den 53-Jährigen wird ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Parfum entwendet

Am Montag, gegen 12:45 Uhr, wurde durch das Verkaufspersonal eines Drogeriemarktes in der Weißensteinstraße festgestellt, dass eine größere Menge hochwertiges Parfum fehlt. Ermittlungen ergaben, dass eines bislang unbekannte Frau 7 Fläschchen aus dem Regal nahm und diese in ihre Tasche steckte. Anschließend verließ sie den Markt, ohne zu bezahlen. Das Diebesgut hat einen Wert von 618,- Euro.

Die Polizei ermittelt wegen Ladendiebstahl gegen die bislang unbekannte Ladendiebin.

grr / Polizeistation Gemünden