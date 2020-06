Froschhausen: 17-Jährige stürzt nach Streit mit Audi-Fahrer

Die Polizei Seligenstadt hat bereits am Freitag nach Himmelfahrt (22.Mai) einen Verkehrsunfall in Froschhausen aufgenommen, dessen Hergang bis heute noch unklar ist. Daher werden Zeugen gesucht. Gegen 11.20 Uhr gab es "An der Lache" eine verbale Auseinandersetzung zwischen dem Fahrer eines weißen Audi und einer Fußgängerin, wobei der 59-Jährige durch das geöffnete Fenster der Jugendlichen etwas zurief. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte die 17-Jährige und verletzte sich leicht am Bein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.

Vorsicht beim Gassi-Gehen: Hund fraß Giftköder in Seligenstadt

Zwischen Jahnstraße und Steinweg wurden in den vergangen Wochen an der "Bleiche" offensichtlich Giftköder ausgelegt: Am Montag vor Pfingsten litt ein Hund nach dem Fressen eines Köders unter starkem blutigen Erbrechen und Durchfall. Der 14-jährige Apenzeller Sennenhund musste zum Tierarzt. Nach der Behandlung, die etwa 1.000 Euro kostete, ging es dem Tier wieder besser. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06182 8930-0.

6-jähriger Junge in Großkrotzenburg von Hund gebissen

Ein 6- jähriger Junge ist am Sonntagnachmittag von einem Hund im Bereich der Mainwiesen gebissen worden. Die Polizei in Großauheim bittet nun Zeugen, die etwas von dem Geschehen mitbekommen haben, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 06181 9597-0 zu melden. Nach ersten Erkenntnissen war der Bub gegen 17.40 Uhr auf seinem Fahrrad unterwegs, während ihn seine Eltern zu Fuß auf dem Mainradweg begleiteten. In Höhe der Staustufe sei er dann von einem Hund, der in Begleitung seines "Herrchen" Schafe und eine Ziege hütete, gebissen worden. Der Junge musste anschließend ärztlich in einem Krankenhaus versorgt werden. Da sich zum Zeitpunkt des Vorfalls noch weitere Personen im Bereich des Mainradweges aufhielten, schließt die Polizei nicht aus, dass vorbeikommende Spaziergänger oder Radfahrer etwas mitbekommen haben.

stru/Polizeipräsidium Südosthessen