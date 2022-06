Frontalzusammmenstoß bei Eschau mit Verletzten

Ein Skoda-Fahrer fuhr am Donnerstag, gegen 17:30 Uhr, die Staatsstraße 2308 von Hobbach in Richtung Eschau entlang. Der Skoda-Fahrer kam in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem VW Touran zusammen. Der Skoda-Fahrer überschlug sich nach dem Zusammenstoß, konnte sein Auto selbstständig verlassen. Der VW-Fahrer wurde eingeklemmt und schwer verletzt durch einen Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. Der Skoda-Fahrer geriet nach eignen Angaben wegen eines Sekundenschlafes in den Gegenverkehr. Bei den Rettungs- und Bergungsarbeiten waren mehrere Feuerwehren aus dem Landkreis eingesetzt. An den Autos entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Diese mussten abgeschleppt werden.

Fahrt unter Alkoholeinfluss in Obernburg

Der Fahrer eines Opels wurde am Donnerstag, gegen 21:15 Uhr, in der Dekaneistraße im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Der Fahrer roch nach Alkohol. Ein gerichtsverwertbarer Atemtest ergab später einen Wert von umgerechnet 0,7 Promille Atemalkoholkonzentration.

Heckenbrand in Leidersbach

Eine Hecke und Wiesenfläche gerieten am Donnerstag, gegen 17 Uhr, in Leidersbach in der Straße "Am Gartenberg" in Brand. Die Feuerwehr Leidersbach löschte das Feuer ab und konnte das Übergreifen auf ein Gebäude verhindern. Bezüglich der Brandursache ermittelt die Polizei Obernburg und sucht Zeugen.

Diebstahl eines Rollers in Eschau

Ein Roller der Marke Piaggio, Farbe schwarz, wurde in der Zeit vom 31.05.22 auf den 02.06.22 durch einen unbekannten Täter entwendet, der entlang der Staatsstraße 2308 wegen eines Defektes vom Besitzer abgestellt werden musste.

Verkehrsunfall wegen Plane auf der Fahrbahn in Wörth

Eine verlorene Plane lag am Donnerstag, gegen 10 Uhr, als Hindernis auf der Bundesstraße 469. Zwei Autos bremsten vor der Plane ab. Ein dritter Wagen fuhr diesen beiden auf. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Ein Fahrer wurde leicht am Kopf verletzt

Beschädigung im Rosengarten in Obernburg

Im Rosengarten Obernburg, Untere Wallstraße, wurde in der Zeit vom 16.05. - 30.05.22 die Beleuchtung des dortigen Brunnens durch einen unbekannten Täter beschädigt. Dieser zerstörte einen Scheinwerfer und verursachte einen Schaden von etwa 1000 Euro.

stru/Polizei Obernburg