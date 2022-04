Der Suzuki befuhr die Bachstraße in Richtung Kolpingstraße. Der Fahrzeugführer verlor vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache die Kontrolle über seine Pkw und prallte in der Folge gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Mercedes. Eine zufällig vor Ort befindliche Mitarbeiterin des Rettungsdienstes kümmerte sich vorbildlich bis zum Eintreffen weiterer Rettungskräfte sowie des Notarztes um den Unfallfahrer. Nach einer ersten Versorgung vor Ort, wurde der Verunfallte mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. An den beiden Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 EUR.

Verkehrsteilnehmerin unter Betäubungsmitteleinfluss

In der Österreicher Kolonie kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg am Donnerstagabend einen Pkw VW. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass die 22jährige Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Im weiteren Verlauf der Kontrolle wurde zudem bei dem 22jährigen Beifahrer des VW eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Die 21jährige Fahrerin musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sollte die Auswertung den ersten Verdacht einer Drogeneinwirkung bestätigen, muss die VW Fahrerin mit einem mindestens einmonatigen Fahrverbot sowie einer Geldbuße von mindestens 500 EUR rechnen. Ihr gleichaltriger Beifahrer muss sich wegen eines Vergehens des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.

Vorfahrtsunfall in Kleinostheim

Am Donnerstagnachmittag kam es in Kleinostheim zu einem Verkehrsunfall mit etwa 1500 EUR Sachschaden. Gegen 17:15 Uhr wollte die Fahrerin eines Nissans von der Kardinal-Faulhaber-Straße auf die Straße In der Heubrach einbiegen. Hierbei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Pkw Hyundai.

Verletzter Mofafahrer in Großostheim

Auf der Babenhäuser Straße stürzte am Donnerstagnachmittag ein Mofafahrer mit seinem Zweirad. Gegen 17:00 Uhr wollte der Zweiradfahrer aus Ringheim kommend in den Flugplatzkreisel in Richtung B26 einfahren. Aufgrund einer dortigen Dieselspur verlor er die Kontrolle über sein Mofa und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. An dem Mofa entstand ein geringfügiger Sachschaden in Höhe von etwa 50 EUR. Der Verursacher der Dieselspur konnte bis dato nicht ermittelt werden.

Leicht verletzte Fahrradfahrerin in Kleinostheim

In der Goethestraße kam es am Donnerstagmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw Suzuki. Die Radlerin befuhr die Goethestraße verbotswidrig entgegen der Fahrtrichtung auf dem Gehweg. An der Einmündung zur Bahnhofstraße wollte die Fahrerin eines Suzuki auf die Goethestraße einbiegen und übersah hierbei die auf dem Gehweg fahrende Radlerin. Bei dem Unfall wurde die Zweiradfahrerin leicht verletzt. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1700 EUR.