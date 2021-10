Frontalzusammenstoß zweier Autos in Elsenfeld

Auf der Staatsstraße 2308 ist es am Montagfrüh, gegen 07.30 Uhr, an der Abzweigung von Eschau nach Mönchberg zu einem schweren Unfall gekommen.

Zur Unfallzeit wollte eine Dammbacherin, auf der Staatsstraße 2308 von Eschau kommend, nach links Richtung Mönchberg einbiegen. Hierbei übersah die Audifahrerin einen entgegenkommenden Pkw Seat Ibiza und stieß mit diesem frontal zusammen.

Hierbei wurde die allein im Seat befindliche Fahrerin schwer, die beiden Insassen des Audi A4, Mutter und 13-jähriger Sohn, leicht verletzt. Alle Insassen wurden von den Helfern vor Ort versorgt und ins Erlenbacher Klinikum gebracht. An den beteiligten Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

Helfer der Feuerwehr Eschau und Mitarbeiter der Starßenmeisterei waren zur Verkehrsregelung und Reinigung der Fahrbahn vor Ort. Die demolierten Autos wurden von einem Abschleppdienst geborgen.

Schwerer Unfall in Erlenbach - 25.000 Euro Sachschaden

Ein schwerer Unfall ist am Sonntagvormittag gegen 10.25 Uhr vom Stachus gemeldet worden. Hier war eine Elsenfelderin mit ihrem BMW von der Erlenbacher Straße aus Elsenfeld kommend an die Stachuskreuzung herangefahren und hielt zunächst bei Rot an der Ampel an.

Aus nicht geklärten Gründen fuhr die junge Frau trotz Rotlichts in den Kreuzungsbereich ein und stieß hier mit einem von rechts kommenden Skoda zusammen, dessen Fahrer von der Mainbrücke Richtung Rück unterwegs war. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein erheblicher Sachschaden.

Die fünf Insassen im BMW, Mutter und vier weitere Kinder im Alter von zwei bis zehn Jahren sowie die beiden Insassen im Skoda, ein älteres Ehepaar aus Niedernberg, blieben unverletzt.

Die Kinder im BMW wurden vorsorglich ins Klinikum Aschaffenburg gebracht.

Während der Unfallaufnahme und Bergung der verunfallten Fahrzeuge kam es am Stachus zu stärkeren Behinderungen. Die Feuerwehr Elsenfeld übernahm die Verkehrsregelung und band auslaufende Betriebsstoffe ab.

Unter Drogeneinfluss in Obernburg gefahren

Beamte der Polizei Obernburg haben am Sonntagabend in der Miltenbergere Straße einen Aschaffenburger kontrolliert. Dieser war der Streife aufgefallen, da bei der allgemeinen Verkehrskontrolle starker Marihuanageruch aus dem Auto wahrgenommen werden konnte. Nachdem die Beamten auch körperliche Ausfallerscheinungen bei dem 18-jährigen feststellten, wollten sie eine Blutentnahme durchführen. Bei einem Drogen-Urin-Vortest versuchte der ertappte Betäubungsmittelkonsument die Beamten zu täuschen, indem er den Beamten sogenanntes „Cleanurin" unterjubeln wollte.

Nachdem dieser hiermit scheiterte, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an.

Mit 1,66 Promille in Erlenbach unterwegs

Ein E-Scooter-Fahrer ist am Sonntagmittag, gegen 16:50 Uhr, einer Streife in der Waldstraße aufgefallen, da dieser beim Fahren massive körperliche und fahrtechnische Ausfallerscheinungen zeigte. Weiterhin war an dem Elektrokleinstfahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht.

Nachdem der Test am Alcomaten 1,66 Promille anzeigte, ordneten die Beamten eine Blutentnahme bei dem 49-jährigen Fahrer an.

Fahrzeugbrand in Obernburg

Zu einem Fahrzeugbrand sind die Helfer von Feuerwehr und Polizei am Montag, kurz nach Mitternacht, nach Eisenbach ausgerückt. Hier war ein Hyundai, der auf der Straße von einem Monteur abgestellt worden war, in Brand geraten.

Dieser hatte gegen 0.35 Uhr einen lauten Knall gehört und beim Blick auf die Straße sein brennendes Auto gesehen. Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand ablöschen, allerdings entstand durch das Feuer ein Totalschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

Als Ursache dürfte ein technischer Defekt im Motorraum in Frage kommen.

In Obernburg vor Polizeistreife geflohen - Tasche mit Betäubungsmittel und Ausweis zurückgelassen

Ein flüchtender Betäubungsmittelkonsument hat es einer Polizeistreife am Sonntagabend gegen 21:20 Uhr sehr leicht gemacht.

Zur Tatzeit wollte eine Streife der Polizei Obernburg den jungen Mann am Kreisel in der Miltenberger Straße überprüfen. Als dieser die Streife erblickte, flüchtete er Richtung Altstadt. Die Beamten konnten den Jugendlichen verfolgen, der sich im Bereich des Rosengartens zunächst verstecken wollte. Als ihn die Beamten dort ausfindig machten, setzte er seine Flucht Richtung Mainbrücke-Fußgängersteg fort. Unterwegs entledigte er sich seiner Umhängetasche. In dieser fanden die Beamten sowohl diverse Personaldokumente, als auch mehrere Gramm Marihuana vor, worauf sich die weitere Verfolgung des Flüchtigen erübrigte. Den 17-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Unter Drogeneinfluß mit E-Scooter in Erlenbach unterwegs

Einer Streife der Polizei Obernburg ist am Sonntagabend, gegen 18:30 Uhr, in der Mergelstraße ein junger Mann auf einem E-Scooter aufgefallen, da an diesem das Versicherungskennzeichen fehlte. Bei der anschließenden Kontrolle des Erlenbachers fiel dieser durch drogentypische Ausfallerscheinungen auf. Der 23-Jährige räumte den Konsum ein. Bei seiner körperlichen Durchsuchung fanden die Beamten noch circa 7 Gramm Amfetamin. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, weiterhin stellten sie den Scooter zwecks Feststellung der Höchstgeschwindigkeit sicher. Der ertappte Betäubungsmittelkonsument ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für den E-Scooter.

Am Bolzplatz in Sulzbach gekifft

Beamte der Polizei Obernburg haben am Sonntagnachmittag am Bolzplatz im Bereich der Renatastraße drei Jugendliche überprüft. Diese hatten sich dort verdächtig aufgehalten und scheinbar Betäubungsmittel konsumiert. Bei der Absuche des Umfeldes konnte ein Diensthund der Polizei eine geringe Menge Marihuana auffinden, die ein 15-Jähriger zuvor im Gelände entsorgt hatte. Der Jugendliche räumte den Besitz des Betäubungsmittels ein.

Fordfahrer in Elsenfeld unter Drogeneinfluß

Beamte der Polizei Obernburg haben am Sonntagfrüh, gegen 07:30 Uhr, in der Kleinwallstädter Straße ein auswärtiges Auto überprüft. Bei der Kontrolle des 25-jährigen Fahrers stellten die Beamten fest, dass der junge Mann körperliche Ausfallerscheinungen zeigte und etwas zu verbergen hatte. Im Laufe der Kontrolle räumte er schließlich ein, vor Fahrtantritt gekifft zu haben. Weiterhin stellten die Beamten im mitgeführten Rucksack eine geringe Menge Marihuana sicher. Nach erfolgter Blutentnahme wurde der BTM-Konsument aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

stru/Polizei Obernburg