Frontalzusammenstoß in Heigenbrücken

Daen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 12.000 Euro.

Aschaffenburg. Am Freitag, gegen 16:15 Uhr, kam es an der Kreuzung Hanauer Str. / Kolpingstr. zu einem Verkehrsunfall. Ein offensichtlich ortsunkundiger Fahrer eines Seat wollte von der Weißenburger Straße zunächst in die Karlstraße einbiegen, bis er feststellte, dass dort die Einfahrt aufgrund Einbahnstraße verboten ist. Als er dann nach rechts in die Kolpingstraße abbiegen wollte, übersah er einen neben ihm fahrenden Kia, mit dem es zum Zusammenstoß kam. Insgesamt entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000,- Euro.

Mainaschaff. In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitag, gegen 17:30 Uhr, wurde ein silberner BMW, der in der Mainparkstraße geparkt war, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Tel.: 06021/857-2230 entgegen.