Frontalzusammenstoß in Großostheim-Pflaumheim: 41-Jähriger Autofahrer wohl betrunken

Gegen 21.30 Uhr fuhr ein 41-Jähriger VW-Passat-Fahrer von der Steinmetzstraße kommend über die Großostheimer Straße in die Straße Am Kreisgraben. Dabei übersah er einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Toyota Transporter. Dieser prallte in die Front des VWs. Der Passat kam an einer Hausecke zum Stehen.

Sowohl der 69-Jährige Toyota-Fahrrer wie auch alle Insassen des VWs kamen mit einem Schrecken davon. Sie wurden vom Notarzt und Rettungsdienst durchgecheckt, mussten jedoch nicht ins Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Großostheim sicherte die Unfallstelle, reinigte die Fahrbahn und leitete den Verkehrsfluss.

Beim Unfallverursacher, der VW-Fahrer, nahmen Polizeibeamte Alkoholgeruch wahr. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Der Sachschaden summiert sich auf mehrere tausend Euro.

Ralf Hettler/kick