Frontalzusammenstoß in Binsfeld

Ein 17-jähriger Rollerfahrer kam dort in Richtung Halsheim fahrend auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto eines 46-jährigen Mannes.

Der Rollerfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 35000.- Euro. Die Bundesstr. musste im Zeitraum der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Dazu wurde die Polizei von den Freiwilligen Feuerwehren aus Binsfeld, Halsheim und Arnstein unterstützt, welche mit insgesamt 43 Helfern vor Ort waren.

Zeugen gesucht

Karlstadt. Am Dienstagabend kam es gegen 22:00 Uhr, vor einer Gaststätte in der Hauptstr. 38 in Karlstadt, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 46-jährigen Mann und einer 20-jährigen Frau. Zur genauen Abklärung des Geschehensablaufes bittet die Polizei Karlstadt Zeugen der Auseinandersetzung sich unter Tel.: 09353/97410 zu melden.

Geparktes Fahrzeug übersehen

Laudenbach. Am Dienstag übersah gegen 10:35 Uhr ein 82-jähriger Autofahrer in Klein-Laudenbach einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw und fuhr gegen das linke Heck des Autos. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 9000.- Euro.

Wiesenfeld. Eine 48-jährige Autofahrerin übersah am Dienstag gegen 13:30 Uhr, geblendet durch die tiefstehende Sonne, in der Karlstadter Str. in Wiesenfeld einen dort am Fahrbahnrand geparkten Kleintransporter und fuhr auf das Fahrzeug auf. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 4500.- Euro.

Quelle: Polizei Karlstadt/ lady