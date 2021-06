Frontalzusammenstoß in Alzenau- Motorradfahrer schwer verletzt

Der junge Mann fuhr mit seinem Leichtkraftrad um 19.30 von Neuses in Richtung Albstadt. Er wollte vor ihm fahrende Fahrzeuge überholen und scherte deshalb auf die Gegenfahrbahn aus. Dabei übersah er offenbar den entgegenkommenden Ford eines 44-jährigen Mannes. Bevor er wieder einscheren konnten, prallte er gegen die linke vordere Fahrzeugfront des Ford. Er kam dadurch ins Schleudern und rutschte in den Graben.

Nach der Erstversorgung musste er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Frankfurt geflogen werden. Nach ersten Erkenntnissen erlitt er eine zweifache Fraktur am linken Bein. Der Ford-Fahrer blieb unverletzt. Das Krad und der Ford mussten abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden summiert sich auf 16.000 Euro. Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Parkrempler in Alzenau

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Eine 20-jährige BMW-Fahrerin beschädigte am Mittwoch um 20 Uhr bei Ausparken am Meerhofsee einen abgestellten Pkw. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt 1.700 Euro.

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Eine Unfallflucht, die sich am Mittwochmorgen in der Hanauer Straße ereignete und bei der ein Fremdschaden von 8.000 Euro entstand, konnte schnell geklärt werden. Um 09 Uhr hatte ein Zeuge die Polizei verständigt, da er einen lauten Knall gehört hatte und folgerichtig einen Unfall vermutete. Bei der Überprüfung konnte dann ein Mercedes in der Hanauer Straße festgestellt werde, der in einer Parkbucht abgestellt war. An dem Pkw war der linke Außenspiegel abgefahren und die komplette linke Seite verschrammt. Der Zeuge teilte außerdem mit, dass ihm nach dem Knall ein Kleintransporter aufgefallen sei. Die eingesetzte Polizeistreife bewies den „richtigen Riecher", denn das flüchtige Fahrzeug konnte im Rahmen der Fahndung in der Nähe angehalten werden. Der VW-Transporter wies entsprechende Beschädigungen auf. Auf den 51-jährigen Fahrer kommt nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu.

Rundheuballen von Kahler Wiese verschwunden

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Zwischen Freitag und Dienstag verschwanden von einer Wiese in der verlängerten Prischoßstraße insgesamt acht Rundheuballen im Wert von circa 400 Euro.

Rucksack in Kahl gestohlen

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Die Gunst der Stunde nutzte ein Unbekannter am Mittwoch um einen unbeaufsichtigten, abgestellten Rucksack zu entwenden. Der Geschädigte hielt sich am Campingplatz in Kahl auf und ging zum Baden. Als er gegen 20 Uhr zu seinem Platz zurückkam, musste er feststellen, dass der Rucksack samt Inhalt spurlos verschwunden war. Der Schaden wird auf 400 Euro geschätzt.

Wellenliege vom Großlahler Waldrand gestohlen

Kleinkahl-Großkahl, Lkr. Aschaffenburg. Bereits am Freitag letzter Woche wurde eine Wellenliege (Wert 650 Euro) von einem Unbekannten entwendet. Die Doppelbank aus hellem Holz mit einem Metallgestell war am Waldrand von Großkahl oberhalb der Heilig Kreuzkappelle abgestellt. Außerdem war ein auffälliges Metallschild eines Sponsors angebracht.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau