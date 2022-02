Frontalzusammenstoß bei Schaafheim - ein Mensch schwer verletzt

Am Montagmorgen gegen 7.15 Uhr Uhr kam es auf der L3115 zwischen Groß-Umstadt Ortsteil Kleestadt und Schaafheim-Schlierbach zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge frontal zusammengeprallt sind. Die Ursache dafür dürfte die glatte Fahrbahn gewesen sein. Die beiden Autos kollidierten in einer Kurve in einem Waldstück. Ein Wagen rutschte dabei in Graben. Eine Person wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Aufgrund ihrer schweren Verletzungen wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Zwei weitere Personen wurden ebenfalls verletzt. Zur genauen Klärung wurde ein Unfallsachverständiger hinzugerufen.

Polizei Südhessen/5vision.media