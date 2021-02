Frontalzusammenstoß bei Michelbach: zwei Menschen schwer verletzt

Gegen 14.30 Uhr fuhr ein 83-jähriger Opel-Fahrer von Niedersteinbach in Richtung Michelbach. Kurz vor der Herrenmühle wollte ein vor ihm fahrender Wagen in eine Parkbucht einbiegen und bremste deshalb. Vermutlich bemerkte dies der Opel-Fahrer zu spät und wich nach links aus. Auf der Gegenfahrbahn kollidierte er mit einem entgegenkommenden Mini, der durch den Zusammenstoß die Böschung hinab in einen Acker geschleudert wurde.

Sowohl der Unfallverursacher wie auch die Mini-Fahrerin erlitten schwere Verletzungen. Die Mini-Fahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Opel-Fahrer wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe mehr als 10.000 Euro.

Die Feuerwehren aus Michelbach und Niedersteinbach sicherten die Unfallstelle, reinigten die Fahrbahn und leiteten den Verkehr um. Die Strecke war knapp zwei Stunden komplett gesperrt.

Ralf Hettler