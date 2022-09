Frontalzusammenstoß bei Hösbacher Industriegebiet – drei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall in Hösbach wurden drei Menschen verletzt.

Am Montagmorgen gegen 6:45 Uhr befuhr ein 18-jähriger Fiat-Fahrer die abschüssige Strecke der Staatsstraße 2307 vom Feldkahler-Berg kommend in Richtung Hösbach. In Höhe der Abfahrt zum Industriegebiet Hösbach kam der Fahranfänger aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn.

Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Ford-Transporter des Roten Kreuzes. Der Unfallverursacher wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Der 66-jährige Fahrer des Ford-Transporters wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Eine Mitfahrerin des Fords und der Unfallverursacher kamen mit leichten Verletzungen davon. Nach notärztlicher Erstversorgung wurden die drei Verletzten in ein Krankenhaus geliefert.

Die Feuerwehren aus Hösbach, Goldbach und Laufach sicherten und reinigten die Unfallstelle und leiteten den Verkehr um. Die Staatsstraße musste für anderthalb Stunden im Unfallbereich gesperrt werden. Beide Fahrzeuge erlitten einen wirtschaftlichen Totalschaden. Dieser summiert sich auf etwa 10.000 Euro.

Quelle: Ralf Hettler/lesa