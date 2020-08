Frontalzusammenstoß bei Eichenbühl - Fünf Verletzte

Am Freitagnachmittag gegen 14:55 Uhr befuhr eine 23-jährige Verkehrsteilnehmerin mit ihrem Ford die St507 von Eichenbühl kommend in Richtung Neunkirchen.

In einer Rechtskurve geriet sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei der regennassen Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes.

In dem unfallverursachenden Ford befanden sich drei Personen, die mittelschwer verletzt wurden. In dem entgegenkommenden Mercedes befanden sich zwei Personen, die glücklicherweise nur leicht verletzt wurden. An beiden Pkw, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstanden Sachschäden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Unfallflucht in Miltenberg

Verkehrsunfallflucht - In dem Zeitraum vom 26.08.2020, 13:45 Uhr - 23:00 Uhr parkte eine Verkehrsteilnehmerin ihren Pkw Seat in Miltenberg, im Bereich der Fabrikstraße / Steingaesser Straße. In dem o.g. Zeitraum wurde ihr Pkw durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Bereich der linken Fahrzeugseite angefahren und hierbei beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg entgegen.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg