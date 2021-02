Frontalzusammenstoß auf schneeglatter Fahrbahn in Hösbach

Ein 18-Jähriger fuhr am Sonntag gegen 21.05 Uhr im Ortsteil Wenighösbach mit seinem BMW die Dorfstraße in Richtung Kahlgrundstraße. Zur gleichen Zeit war ein 45-Jähriger mit seinem Toyota in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Der Jüngere verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto, dieses drehte sich um 90 Grad und rutschte weiter über die Fahrbahn, bis es zur Kollision mit dem Toyota kam. Danach stieß der BMW noch gegen den hölzernen Zaun eines angrenzenden Anwesens. Beide Wagen waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden schlägt mit knapp 20.000 Euro zu Buche.

Weitere Meldungen aus dem Kreis Aschaffenburg

Ohne Fahrerlaubnis, betrunken und mit Drogen in Hösbach unterwegs

Einer Polizeistreife fiel am Sonntag gegen 17.10 Uhr ein Opel auf, dessen Fahrer die Fahrbahnmitte deutlich überfahren hatte. Bei der Kontrolle des 42-jährigen Fahrers konnten die Ordnungshüter bei ihm deutliche drogentypische Ausfallerscheinungen sowie Alkoholgeruch wahrnehmen. Außerdem führte er eine kleine Plastiktüte mit bräunlichem Inhalt mit sich. Drogen- und Alkoholtest wurden verweigert, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und von einem Arzt auf der Wache durchgeführt wurde. Der Mann hatte sich anfänglich noch als sein Bruder ausgegeben, um zu vertuschen, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Außerdem hatte er eine EC-Karte unterschlagen, welche er in einer Bankfiliale aufgefunden hatte. Nun erwarten ihn Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr unter Alkohol und anderen berauschenden Mitteln, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fundunterschlagung und falsche Namensangabe.

Fahrt unter Drogeneinfluss in Hösbach

Ein 19-Jähriger wurde am Sonntag gegen 1.42 Uhr mit seinem Opel in der Aschaffenburger Straße von einer Polizeistreife zu einer Routinekontrolle angehalten. Hierbei zeigte sein Verhalten drogentypische Auffälligkeiten. Ein freiwilliger Urintest verlief positiv auf die Droge THC. In einem Bauchbeutel führte der Mann außerdem eine geringe Menge Cannabis mit sich, das sichergestellt wurde. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und durch einen Arzt auf der Wache eine Blutentnahme zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit durchgeführt. Außerdem verstieß der Fahrer gegen die Ausgangsbeschränkungen und erhält deswegen separat eine Bußgeldanzeige.

Meldungen aus der Stadt Aschaffenburg

Verstoß gegen 0,5-Promille-Grenze als Fahranfänger

In der Auhofstraße wurde am Sonntag um 23.50 Uhr ein Suzuki von einer Polizeistreife zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Bei der Überprüfung des 58-jährigen Fahrers stellten die Ordnungshüter leichten Alkoholgeruch fest. Ein Test am gerichtsverwertbaren Alkomaten ergab einen Wert von 0,76 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Bei dem Mann handelte es sich, trotz des fortgeschrittenen Alters, um einen Fahranfänger, der sich noch in der zweijährigen Probezeit befand. Ihn erwarten nun ein Bußgeld von mindestens 500 Euro und ein Fahrverbot.

Handwerkerauto ausgeräumt

In der Mühlstraße wurde in der Zeit zwischen Donnerstag, 20 Uhr und Freitag, 09 Uhr, aus einem VW-Bus Werkzeug und Messgeräte im Gesamtwert von gut 2.500 Euro gestohlen. Bisher ist noch nicht geklärt, wie die unbekannten Täter das Fahrzeug geöffnet haben.

stru/Polizei Aschaffenburg