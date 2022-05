Ein 31-jähriger Mercedesfahrer war am Mittwoch gegen 20.45 Uhr auf der Bundesstraße 469 in Fahrtrichtung Seligenstadt unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Stockstadt geriet er aus bisher ungeklärten Gründen im Baustellenbereich auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit einem entgegenkommenden Hähnchengrillfahrzeug kollidierte.

Ein nachfolgender VW-Fahrer prallte in das Heck des Hähnchenfahrzeuges. Durch den Zusammenstoß wurde die 70-jährige Fahrerin des Hähnchengrills in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Da es an dem Grill zu einem Gasaustritt kam wurde sie durch die Feuerwehr mittels sogenannter „Crashrettung“ aus dem Fahrzeug befreit. Der Gasaustritt konnte durch die Feuerwehr auch schnell gestoppt werden.

Während die Fahrerin des Kleinlasters nach einer notärztlichen Erstversorgung mit schweren Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde, kam der Mercedesfahrer mit leichteren Verletzungen in eine Klinik. Der 28-jährige VW-Fahrer wurde zur weiteren Abklärung ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde eine Sachverständige hinzugezogen. Die Bundesstraße war bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge mehrere Stunden in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt.

Frontalzusammenstoß auf der B469 mit drei teils schwer Verletzten

Ralf Hettler