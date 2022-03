Frontalzusammenstoß an Tankstelle bei Wertheim

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache fuhr ein 46-Jähriger in Wertheim, frontal gegen eine Stützmauer. Der Mann hielt zunächst um circa 12.30 Uhr an einer Zapfsäule einer Tankstelle am Berliner Ring, als der BMW laut Zeugen plötzlich beschleunigte und mit der ungefähr zwölf Meter entfernten Stützmauer kollidierte. Durch den starken Aufprall lösten die Airbags des Fahrzeugs aus.

Als die Ersthelfer den 46-Jährigen aus seinem BMW bargen, war er nicht bei Bewusstsein. Er wurde daraufhin zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 8.000 Euro und der BMW musste abgeschleppt werden.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte auf eine mögliche Betäubungsmittelbeeinflussung des Mannes. Der BMW-Fahrer musste eine Blutprobe abgeben. Das Polizeirevier Wertheim hat die Ermittlungen aufgenommen.