Frontaltzusammenstoß im Marktheidenfeld

Gegen 16.30 Uhr stand ein 18-Jähriger mit seinem BMW in der Baumhofstraße an der roten Ampel. Als diese auf „Grün" umschaltete, wollte er noch vor einem entgegenkommenden Renault, der die Kreuzung geradeaus überquerte, nach links auf den Äußeren Ring einbiegen. Dabei unter- schätzte er die Geschwindigkeit des Renaults, wodurch beide Pkw frontal kollidierten. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt.

dc/Meldung der Polizei Marktheidenfeld