Frontaler Zusammenstoß zweier Autos an der Anschlussstelle bei Goldbach

Kurz vor 17 Uhr wollte ein 44 Jahre alter Mercedes-Fahrer von Aschaffenburg kommend auf die A3 in RIchtung Frankfurt auffahren. Beim Abbiegen übersah er vermutlich einen entgegenkommenden Seat, welcher von Goldbach in Richtung Aschaffenburg unterwegs war. Die beiden Autos kollidierten frontal und kamen im Kreuzungsbereich zum Stehen. Bei dem Zusammenstoß wurde eine Mitfahrerin im Seat leicht verletzt. Sie musste nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Unfallverursacher und die Fahrerin des Seats wurden ebenfalls vom Rettungsdienst durchgecheckt, mussten jedoch nicht weiter behandelt werden.

Die Feuerwehr Goldbach sicherte die Unfallstelle ab, leuchtete diese aus, reinigte die Fahrbahn und regelte den Verkehr. Bis zur Bergung der Unfallautos konnte der Verkehr nur wechselseitig an der Unfallstelle vorbeifließen. Die Zufahrt zur A3 von Aschaffenburg kommend war komplett gesperrt.

Beide Autos haben vermutlich nur noch Schrottwert und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden müsste sich auf weit über zehntausend Euro summieren.

Ralf Hettler