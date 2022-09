Frontaler Autounfall in Mömbris - zwei Menschen verletzt

Gegen 16.45 Uhr war eine 41-Jährige Renault-Fahrerin auf der Staatstraße 2309 von Johannisberg kommend in Richtung Mömbris unterwegs. An der Abzweigung nach Heimbach wollte sie links abbiegen und kollidierte dabei frontal mit einem entgegenkommenden Smart. Der Smart touchierte im Anschluss noch einen an der Einmündung wartenden VW.

Die Feuerwehr Mömbris war im Einsatz um die Unfallstelle abzusichern, die Straße zu reinigen und den Verkehr umzuleiten. Bei den Zusammenstoß wurde sowohl die Unfallversursacherin sowie auch der Smart-Fahrer leicht verletzt. Während der Smart-Fahrer nach einer Erstversorfgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, blieb es bei der Renault-Fahrerin bei einer ambulanten Versorgung. Der VW-Fahrer konnte seine Fahrt noch eigenständig fortsetzen. Die beiden weiteren Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden summiert sich auf über 10.000 Euro. Die Staatstraße war im Bereich der Unfallstelle für rund eine Stunde gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Ralf Hettler