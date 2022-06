Zwei Verletzte nach frontalem Autounfall bei Eschau

Bei einem Verkehrsunfall bei Eschau haben sich am Donnerstagabend zwei Männer verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall bei Eschau haben sich am Donnerstagabend zwei Männer verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall bei Eschau haben sich am Donnerstagabend zwei Männer verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall bei Eschau haben sich am Donnerstagabend zwei Männer verletzt.

Unfall in Eschau - zwei Männer wurden bei einem Unfall am 02.06.2022 schwer verletzt.

Kurz nach 17.30 Uhr war ein 21-Jähriger Skoda-Fahrer auf der Staatstraße 2308 von Hobbach kommend in Richtung Sommerau unterwegs, als er in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn kam und dort mit einem entgegenkommenden VW kollidierte.

Frontalcrash bei Eschau: Zwei Männer verletzt

Nach dem Zusammenstoß mit dem VW kippte der Skoda auf die Seite und kam am Fahrbahnrand zum Liegen. Der Skodafahrer konnte sich noch vor Eintreffen der Rettungskräfte selbst aus dem Fahrzeug befreien. Schlechter erging es dem VW-Fahrer, dieser musste durch die Feuerwehr mittels hydraulischen Rettungsgeräten aus seinem Wagen befreit werden. Der VW-Fahrer wurde nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Skodafahrer kam mit leichteren Verletzungen davon. Er wurde bodengebunden in eine Klinik eingeliefert.

Neben der Feuerwehr Eschau und den Ortsteilwehren aus Eschau war die Feuerwehr Wörth mit dem Rüstzug im Einsatz. An beiden Autos entstanden wirtschaftliche Totalschäden welche sich vermutlich auf mehrere 10.000 Euro summieren. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Staatstraße war bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge über zwei Stunden komplett gesperrt.

rah