Frontalcrash in Sulzbach - 15.000 Euro Schaden

Hier war ein VW-Fahrer mit seinem Auto von Obernau in Richtung Sulzbach unterwegs. Der Passatfahrer wollte kurz nach dem Ortseingang nach links auf das dortige Tankstellengelände einbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Nissan Qasquai und kollidierte mit diesem. Beide Autos wurden bei dem Frontalzusammenstoß erheblich beschädigt, insgesamt dürfte die Schadenssumme ca. 15.000 Euro betragen.

Desorientierter Pedelecfahrer

Kleinwallstadt. Einen Pedelecfahrer haben Beamte der Polizei Obernburg am Montagabend gegen 22:15 Uhr in der Klingerstraße überprüft. Der Radler war den Beamten wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Als die Beamten den Radler aufforderten, anzuhalten, versuchte dieser zu Fuß zu flüchten, kam hierbei aufgrund seiner Ausfallerscheinungen allerdings fast zu Fall und konnte von den Beamten festgehalten und am Boden fixiert werden.

Der Überprüfte räumte schließlich ein, vor Fahrtantritt diverse Pillen und Cannabis konsumiert zu haben. Die Beamten ordneten hierauf eine Blutentnahme an.

Bei Unfallaufnahme Drogenkonsumenten erwischt

Elsenfeld. Gegen 15.15 Uhr sind Beamte der PI Obernburg am Montag zu einem Unfall in die Marienstraße beordert worden. Hier war ein 84-jährigr Rentner mit seinem Peugeot von der Marienstraße kommend Richtung Stachus unterwegs. Aufgrund medizinischer Probleme kam der Peugeotfahrer zunächst mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte hier einen Metallpfosten, danach lenkte er wieder nach links und streifte mit der Front des Peugeot einen vorausfahrenden Pkw Peugeot eines Collenbergers. Danach driftete der Pkw über die Querungshilfe am dortigen Kreisverkehr und prallte frontal in die auf dem Mittelstreifen befindlichen Blumenkästen. Diese wurden gegen zwei Laternenmasten geschoben, bevor der Peugeot endgültig zum Stillstand kam. Glücklicherweise wurde bei der „Irrfahrt" des Pkw kein Fußgänger gefährdet. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 6000 Euro. Der beschädigte Peugeot war nicht mehr fahrbereit

Für einen Passanten, der die Unfallstelle passierte während die Polizeibeamten den Unfall aufnahmen, endete der Nachmittag mit einer Kontrolle. Die Beamten nahmen beim Vorbeigehen des Elsenfelders starken Marihuanageruch wahr. Als sie den Passanten ansprachen, versuchte dieser seinen mitgeführten Joint wegzuwerfen und auszutreten. Dies gelang jedoch nicht. Den jungen Elsenfelder erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittlegesetz.

Gurtkontrolle - Betrunkenen Fahrer erwischt

Obernburg. Im Rahmen einer innerörtlichen Verkehrskontrolle haben Beamte der PI Obernburg am Montag Nachmittag einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Den Beamten war gegen 15.45 Uhr ein Handwerkerfahrzeug aufgefallen, in dem zwei Mitfahrer nicht angegurtet waren. Im Rahmen der Kontrolle fiel den Beamten auf, dass die ertappten „Gurtmuffel" ihr Feierabendbier genossen. Ihr angeschnallter Kollege und Fahrer versuchte während der Kontrolle, eine Chantreflasche aus dem Sichtkreis der Beamten zu entfernen. Die Beamten überprüften daher auch den Fahrer und zogen diesen aus dem Verkehr, nachdem ein Alcotest bei dem unauffällig wirkenden Fahrer 2,42 Promille anzeigte.

Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, die drei Handwerker, alle alkoholisiert, mussten ihren Heimweg zu Fuß antreten.

Die weitere Überprüfung des Alkoholsünders ergab, dass dessen vorgelegter Führerschein eine Totalfälschung ist. Dem Erlenbacher war schon vor einigen Jahren die Fahrerlaubnis entzogen worden.

E-Scooterfahrer ohne Versicherung unterwegs

Wörth. Ohne die erforderliche Versicherung ist ein Wörther am Montag Nachmittag gegen 15.10 Uhr mit seinem E-Scooter in der Landstraße unterwegs gewesen. Einer Streife war der Scooter aufgefallen, da am Hinterrad kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Dem 24-jährigen Fahrer war nicht bekannt gewesen, dass diese Fahrzeuge ebenfalls mit einem Versicherungskennzeichen versehen sein müssen.

Paketausfahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Klingenberg. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle ist Beamten der PI Obernburg in Klingenberg ein Paketausfahrer aufgefallen. Dieser konnte bei seiner Anhaltung lediglich einen internationalen Führerschein vorzeigen. Bei der genaueren Überprüfung räumte der 24-jährige Fahrer ein, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Er wurde diesbezüglich auch schon mehrere Male erwischt, was ihn aber nicht daran hinderte, erneut Pakete auszufahren.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0.

mci / Quelle: Polizei Obernburg