Gegen 10 Uhr war ein 24-jähriger Renault-Fahrer auf der Kreisstraße AB 6 von Rothenbuch in Richtung Lichtenau unterwegs. In einer Linkskurve geriet der junge Mann nach rechts ins Bankett. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte über die komplette Fahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden VW Polo. Sowohl der Unfallverursacher wie auch seine beiden Begleiter und auch der 54-jährige Polo-Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß verletzt - zum Teil schwer. Alle vier Beteiligten mussten nach einer notärztlichen Erstversorgung in Kliniken eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge haben nur noch Schrottwert und mussten abgeschleppt werden.

Der Schaden summiert sich auf mehrere Tausend Euro. Die Feuerwehr Rothenbuch sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Die Kreisstraße musste für rund zweieinhalb Stunden komplett gesperrt werden.

Ralf Hettler