Frontalcrash in Miltenberg

Sie wollte bei andauernder Grünphase nach links in die Bocksbeutelstraße/östliche Brückenauffahrt zur alten Mainbrücke abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 22-jährigen Auto-Fahrer, welcher mit seinem BMW die Mainstraße in Richtung Kleinheubach befuhr und geradeaus weiterfahren wollte. Es kam zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Die Unfallschäden belaufen sich an beiden Fahrzeugen auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag.

Zwei Verletzte bei Unfall bei Kleinheubach

Kleinheubach. Am Samstag, gegen 19 Uhr, befuhr eine 18-jährige Auto-Fahrerin mit ihrem Ford die B469 von Aschaffenburg kommend in Fahrtrichtung Miltenberg. Sie wollte bei Kleinheubach an der dortigen „HEM“-Tankstelle nach links abbiegen und übersah hierbei eine entgegenkommende 39-Jährige, welche mit ihrem Audi von Miltenberg kommend geradeaus in Richtung Aschaffenburg weiterfahren wollte. Es kam zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Es kam deshalb in diesem Bereich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der B469. Beide Fahrzeuge waren im Frontbereich massiv beschädigt. Die Unfallschäden belaufen sich an beiden Fahrzeugen auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag. Die Unfallverursacherin, ihre 17-jährige Beifahrerin, sowie die 39-jährige Audi-Fahrerin wurden leicht verletzt und wurden zur medizinischen Untersuchung in verschiedenen Krankenhäusern aufgenommen. >unser Bericht

Glasscheibe eingeschlagen

Miltenberg. In der Zeit von Freitag, 18 Uhr, Samstag, gegen 11.30 Uhr, wurde in der Mainstraße eine Glasscheibe einer dort befindlichen Gaststätte durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt. Der 27-jährige Gaststätteninhaber teilte dies mit und erstattete Anzeige. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Glasscheibe wurde hierbei von dem Unbekannten, von welchem bislang jede Spur fehlt, eingeschlagen. Täterhinweise sind nicht vorhanden. Zeugen des Vorfalls gibt es ebenfalls nicht.

mkl/Polizei Miltenberg