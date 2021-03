Frontalcrash in Kleinheubach: Glück im Unglück für die Fahrer

Kurz vor 16 Uhr fuhr ein Audi auf der Kleinheubacher Hauptstraße in Richtung Mainbullau. In Höhe des Feuerwehrhauses übersah der Fahrer vermutlich ein Stoppschild und kollidierte frontal mit einem Ford, der auf der abknickenden Vorfahrtstraße in Richtung Brückenrampe/Fahrtrichtung Amorbach unterwegs war.

Sowohl der Unfallversursacher als auch die Ford-Fahrerin hatten Glück im Unglück, sie blieben unverletzt.

Die Feuerwehr Kleinheubach sicherte die Unfallstelle und reinigte die Fahrbahn. Die Hauptstraße war im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt, die Feuerwehr leitete den Verkehr um. Audi und Ford mussten abgeschleppt werden, vermutlich entstand an beiden Autos wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

mkl/Ralf Hettler