Frontalcrash in Haibach: 35.000 Euro Schaden

Am Samstagmorgen, gegen 10 Uhr, befuhr der 75-jährige Fahrer eines Pkw Renault Kangoo die Würzburger Straße von Aschaffenburg aus kommend in Richtung Ortsmitte. Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise, er fuhr in Schlangenlinien, geriet er jedoch immer wieder auf die Gegenfahrbahn. Im Bereich der Ortsmitte kam ihm ein Pkw Mercedes entgegen, dessen Fahrerin nicht mehr ausweichen konnte und prallte frontal mit dem Renault zusammen. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Beide Fahrzeuge wurden im Frontbereich stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Beim Renault entstand Totalschaden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 35000 Euro.

Aschaffenburg. Am Samstagnachmittag, in der Zeit von 17.10 bis 17.30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Kauflands in der Würzburger Straße ein Pkw BMW von einem anderen Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, im Heckbereich beschädigt. Die Stoßstange wurde zerkratzt sowie die linke Heckleuchte zersplittert. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von 2500 Euro zu kümmern.

Sachbeschädigung - Wohnmobil zerkratzt

Hösbach. Am Samstagnachmittag, in der Zeit von 13 bis 14 Uhr, wurde in der Hauptstraße die rechte Fahrzeugseite eines geparkten Wohnmobils der Marke Citroen zerkratzt. Weiterhin wurde die Radabdeckung am rechten hinteren Reifen abgebrochen. Der Schaden beläuft sich auf 1000 Euro.

mci / Quelle: Polizei Aschaffenburg