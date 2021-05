Frontalzusammenstoß in Arnstein: Zwei Menschen verletzt

Dabei brach ihm sein Fahrzeug aus und er kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden PKW einer 31-jährigen Autofahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurden die Beifahrerin des Unfallverursachers sowie zwei Insassen des entgegenkommenden Autos leicht verletzt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen belief sich auf ca. 25.000 Euro. Der Staatsstraße musste durch die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Am 07.05.2021 gegen 14:15 Uhr kam es in der Mainkaistraße von Karlstadt zu einem Auffahrunfall, bei dem ein 14-jähriges Mädchen leicht verletzt wurde. Eine 53-jährige Autofahrerin fuhr von der Gemündener Straße kommend in Richtung Mainufer. Sie hielt ihr Fahrzeug auf Höhe der Hausnummer 2 an, um ihre Tochter aussteigen zu lassen. Dies übersah ein 30-jähriger Autofahrer und fuhr auf dashaltende Fahrzeug auf. Dadurch wurde die Tochterleicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe vonca. 6.000 Euro.

Fahrzeug durch Unbekannten zerkratzt

Zellingen, Lkr. Main-Spessart. Am Freitagnachmittag zwischen 14:00 und 15:30 Uhr wurde ein PKW im Leinacher Weg von Zellingen durch einen Unbekannten zerkratzt. Der Täter zerkratzte dabei mit einem spitzen Gegenstand die beiden Türen der Beifahrerseite. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um sachdienliche Hinweise, welche unter der Tel.-Nr.: 09353/9741-0 mitgeteilt werden können.

mci / Quelle: Polizei Karlstadt