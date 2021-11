Frontalcrash bei Bessenbach - Mann verletzt

Kurz nach 17 Uhr war ein 37-Jähriger Opelfahrer auf der St 2307 von Unterbessenbach kommend in Richtung Bessenbach unterwegs. An der Zufahrt zur Autobahn in Richtung Würzburg bog er links auf die Autobahn ab. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden VW und kollidierte frontal mit diesem. Durch die Wucht des Zusammenstoßes drehte sich der Opel 180 Grad bevor er zum stehen kam. Eines der beiden Fahrzeuge berührte auch einen an der Autobahnausfahrt wartenden Wagen leicht.

Während der Opelfahrer nach einer Erstversorgung mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste, blieben die Insassen des VWs unverletzt. Sowohl am Opel wie auch am VW entstanden wirtschaftliche Totalschäden. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Bessenbach stellte die Erstversorgung bis Eintreffen der Rettungskräfte, sicherte die Unfallstelle ab, reinigte die Fahrbahn und leitete den Verkehr um. Nach einer anfänglichen Vollsperrung in allen Richtungen, konnte der Verkehr einspurig wechselseitig weitergehen. Der entstande Sachschaden dürfte sich auf weit über 10.000 Euro summieren.

Ralf Hettler