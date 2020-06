Frontal in Marktheidenfeld gegen Garagenwand gefahren und verletzt

Durch einen irrtümlich falsch gewählten Gang prallte ein Autofahrer frontal gegen eine Garagenwand und verletzte sich leicht. Der 21-jährige Mann wollte am Mittwoch, gegen 22:40 Uhr, auf dem Vorplatz zweier Garagen in der Oberländerstraße seinen BMW wenden. Da er der Meinung war, dass er das Automatikgetriebe auf „R“ (rückwärts) gestellt habe, wollte er schwungvoll zurückfahren. Aufgrund der falschen Fahrstufenwahl, fuhr er frontal gegen die Garagenwand. Durch den Aufprall wurde die Front des BMWs massiv eingedrückt und alle Airbags, ausgelöst. Der Fahrer zog sich oberflächliche Schnittwunden am linken Arm und eine Schürfwunde am rechten Knie zu. Er begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Seine Mitfahrer blieben unverletzt. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 10.000 Euro, wobei an der Garagenwand voraussichtlich lediglich ein geringer Schaden durch etwas abgebröckelten Putz entstand.

Radfahrer verletzt sich bei Sturz in Marktheidenfeld

Mit Schmerzen in der Schulter nach einem Sturz wurde ein 57-jähriger Radfahrer am Mittwoch, gegen 19:15 Uhr, zur Behandlung ins Krankenhaus nach Wertheim gebracht. Der Mann befuhr mit seinem E-Bike den Radweg am Nordring von der neuen Mainbrücke kommend in Richtung Kreisverkehr Karbacher Straße, als er aus Unachtsamkeit gegen einen Laternenmast fuhr und stürzte. Am Fahrrad entstand kein Schaden.

Pkw in Urspringen verätzt

Mit einer ätzenden Flüssigkeit wurde ein in der Hauptstraße geparkter beiger Porsche Cayenne beschädigt. Der Wagen stand von Montag 21:00 Uhr, bis Mittwoch, 12:30 Uhr, an der Einmündung Hauptstraße/Schloßstraße, als ein unbekannter Täter eine unbekannte säurehaltige Flüssigkeit gegen die Beifahrerseite spritzte. Dadurch wurde der Lack sowie der rechten Außenspiegel stark beschädigt. 5000 Euro Schaden entstanden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.