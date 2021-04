Freudenberg: Einbrecher wollten über die Hintertür ins Wohnhaus

Die Täter machten sich mit einem Werkzeug an der Hintertüre zu

schaffen. Sie beschädigten dabei sowohl die Türe als auch das Schloss, gelangten

jedoch nicht in das Gebäude. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier

Wertheim, Tel. 09342 91890.

Külsheim: Randalierende Jugendliche

Külsheim. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, kurz vor 02:00 Uhr, hielten sich mehrere Jugendliche im Wolferstetter Weg in Külsheim auf und besprühten mit einem Feuerlöscher den Wagen eines Anwohners. Die Jugendlichen flüchteten danach unerkannt zu Fuß in Richtung Altstadt. Über die Herkunft des von den

Jugendlichen verwendeten Feuerlöschers ist bisher nichts bekannt. Bereits eine

Stunde zuvor hatte sich an derselben Örtlichkeit ein Jugendlicher unberechtigt

auf Terrasse begeben und dort einen Grill mitsamt Gasflasche umgeworfen. Auch

dieser Jugendliche war nach seiner Tat unerkannt geflüchtet. Sachdienliche

Hinweise erbittet das Polizeirevier Wertheim, Tel. 09342 91890.

mkl/Polizei Heilbronn