Freinacht-Einsätze: Polizei in Unterfranken zieht positive Bilanz - 55 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz

Lediglich im Landkreis Kitzingen musste die Polizei ausrücken, weil sich mehrere Personen zu einer Feier zusammengefunden hatten. Insgesamt fällt die Bilanz jedoch durchweg positiv aus.

Insgesamt kam es im Laufe der Nacht zu rund 150 Polizeieinsätzen im gesamten Regierungsbezirk. Nur etwa zehn davon standen in unmittelbarem Zusammenhang zur Freinacht. Es handelte sich hierbei zumeist um Ruhestörungen.

Party in Großlangheim aufgelöst

Lediglich in Großlangheim (Lkr. Kitzingen) musste die Polizei nach 03.00 Uhr morgens eine Feier auflösen, bei der sich elf Personen im Alter zwischen 16 und 39 Jahren in einem Partykeller zusammengefunden hatten. Bei den damit verbundenen polizeilichen Maßnahmen leistete ein 29-Jähriger Widerstand, wobei ein Polizeibeamter eine leichte Handverletzung erlitt. Gegen alle Anwesenden wurden Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet. Gegen den 29-Jährigen wird zudem u. a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz

Insgesamt wurden in Unterfranken von Freitag auf Samstag rund 55 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz registriert. Dabei wurden in etwa 35 Fällen die Kontaktbeschränkungen nicht eingehalten und in ca. 20 Fällen gegen die nächtliche Ausgangssperre verstoßen.

Polizei zieht positives Fazit

Das Resümee zur diesjährigen Freinacht fällt erneut positiv aus. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich an die Infektionsschutzregeln gehalten haben und auch weiterhin ihren Teil zur Eindämmung der Pandemie beitragen.

Polizei Unterfranken/kick