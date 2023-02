Freilaufender Hund beißt Jogger in Kniekehle

Der Hund war dem Mann bereits vorher aufgefallen, da ihn der Besitzer, der noch mit einem weiteren Hund spazieren war, offensichtlich nicht unter Kontrolle hatte. Aus diesem Grund ging er langsam an den Tieren vorbei. Der größere der beiden Hunde biss jedoch unvermittelt zu. Die blutende Wunde musste medizinisch versorgt werden.

Die Polizei Alzenau führt nun Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Dieb versucht zu fliehen - Ladendetektiv hält ihn auf

ASCHAFFENBURG. Einen flüchtenden Dieb hielt am Freitagmittag ein Ladendetektiv fest und übergab ihn der Polizei. Der 46-jährige Tatverdächtige hatte versucht, ein Parfum aus einem Kaufhaus zu stehlen.

Dem Ladendetektiv eines Kaufhauses in der Fabrikstraße fiel gegen 12:30 Uhr der 46-jährige Kunde auf. Als dieser mit einem unbezahlten Parfum im Wert von 80,00 Euro das Geschäft verlassen wollte, sprach der Detektiv ihn an. In diesem Moment warf der 46-Jährige das Diebesgut auf den Boden und versuchte zu fliehen. Der Mitarbeiter konnte ihn jedoch festhalten und übergab ihn einer zwischenzeitlich alarmierten Streife der Polizei Aschaffenburg. Neben einem Hausverbot erwartet ihn nun ein Strafverfahren.

Betrüger geben sich über WhatsApp als Verwandte aus - 60-Jährige überweist mehrere tausend Euro - Polizei warnt vor Betrugsmasche

Ladendiebe versuchten Parfum im Wert von über 1.000 Euro zu stehlen - Mitarbeiter hatten aufgepasst

ASCHAFFENBURG. In zwei Fällen hatten es Ladendiebe am Samstag in der City Galerie auf hochwertige Parfums abgesehen. Der erste Fall ereignete sich gegen 11:00 Uhr in einem Kaufhaus in der Einkaufspassage. Zwei Männer im Alter von 20 und 22 Jahren kundschafteten die Parfumabteilung aus und steckten in einem günstigen Moment drei Parfums im Wert von knapp 260 Euro in ihre Taschen. Was die Männer jedoch nicht ahnten, dass der Ladendetektiv sie bereits beobachtete und die Polizei alarmiert hatte. Vor dem Geschäft liefen sie schließlich in die Arme einer Streife der Polizei Aschaffenburg. Der 22-Jährige versuchte noch zu flüchten, konnte von den Beamten jedoch festgehalten werden.

Ein weiterer Ladendiebstahl ereignete sich gegen 13:15 Uhr in einem Drogeriemarkt des Einkaufszentrums. Hier versuchte ein 44-Jähriger Parfum im Wert von knapp 750 Euro zu entwenden. Eine Mitarbeiterin hatte jedoch aufgepasst und sprach den Mann beim Verlassen der Ladenfläche an. Dieser räumte die Tat ein und übergab sein Diebesgut.

Ohne Führerschein und möglicherweise unter Drogeneinfluss auf Kleinkraftrad unterwegs

HAIBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Ohne gültige Fahrerlaubnis setzte sich am Samstagnachmittag ein 17-Jähriger auf sein Kleinkraftrad und fuhr auf der Würzburger Straße in Richtung Aschaffenburg.

Bei einer Verkehrskontrolle stellten Beamte der Polizei Aschaffenburg fest, dass der junge Mann ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Da sich zusätzlich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln zeigten, musste der 17-Jährige zusätzlich eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Nach Abschluss der Maßnahmen übergab die Polizei den Jugendlichen seiner Mutter.

Radfahrer mit über einem Promille in den Straßengraben gestürzt

ALZENAU-KÄLBERAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Mit über einem Promille Alkohol im Körper ist am Samstagmittag ein 61-Jähriger mit seinem Fahrrad auf einem Waldweg in einen Straßengraben gestürzt.

Bei dem Sturz gegen 15:15 Uhr zog sich der Radfahrer schwere Gesichtsverletzungen zu und sollte nach der medizinischen Erstversorgung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Beim Betreten des Krankenwagens stellten die ebenfalls alarmierten Alzenauer Polizisten starken Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über einem Promille.

Gegen den 61-Jährigen wird nun wegen der Straftat Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

95-Jährige fährt Außenspiegel ab und fährt weiter

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Mit ihrem Mercedes ist am Samstagvormittag eine 95-Jährige an einem geparkten BMW in der Aschaffenburger Straße hängen geblieben. Obwohl beide Außenspiegel zu Bruch gingen, setzte die Seniorin ihre Fahrt unbeirrt fort.

Ihr Sohn meldete den Unfall zwar eine halbe Stunde später der Polizei, konnte damit aber Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen seine Mutter nicht mehr verhindern.

Verkehrsteilnehmer sind verpflichtet, bei einem Unfall anzuhalten und am Unfallort zu bleiben, bis der Geschädigte des Unfalls informiert werden konnte. Sollte auch nach einer angemessenen Wartezeit kein Geschädigter ausfindig gemacht werden können, ist die Polizei zu verständigen.

Fahrer und Auto hatten getankt - 31-Jähriger deutlich alkoholisiert

ASCHAFFENBURG. Einer Streife der Polizei Aschaffenburg fiel am Samstagmorgen der unsichere Gang eines 31-Jährigen beim Tanken an einer Tankstelle in der Würzburger Straße auf. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine Alkoholisierung von 0,61 Milligramm pro Liter fest.

Der 31-Jährige kam laut eigenen Angaben gerade von einer Diskothek und wollte noch schnell tanken. Sein unsicherer Gang auf dem Tankstellengelände blieb der Polizeistreife jedoch nicht verborgen und hatte eine Kontrolle zur Folge. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab mit 0,61 mg/l einen Wert oberhalb der absoluten Fahruntüchtigkeit und führte zu einer Blutentnahme sowie der Sicherstellung des Führerscheins.

Kinder brachten Spraydose zur Explosion

KARLSTEIN-DETTINGEN, LKR. Aschaffenburg. Eine Spraydose brachten drei Kinder am Samstagabend auf einem Spielplatz in der Eichendorffstraße zur Explosion. Die Buben hatte Grillanzünder angezündet und eine Spraydose in das Feuer gestellt, die schließlich explodierte. Glücklicherweise zogen sich die Kinder bei der gefährlichen Zündelei keine Verletzungen zu. Ein 11-Jähriger konnte zwischenzeitlich ermittelt werden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg:

BESSENBACH-STRASSBESSENBACH. Auf dem Beschäftigtenparkplatz eines Kindergartens in der Würzburger Straße ist am Donnerstag zwischen 07:50 bis 14:30 Uhr ein grauer VW Golf an der rechten Beifahrertür beschädigt worden.

KLEINOSTHEIM. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken ist am Samstagvormittag zwischen 09:30 und 10:00 Uhr auf dem REWE Parkplatz im Burgweg ein geparkter schwarzer BMW X4 angefahren worden. Trotz eines deutlichen Schadens an der hinteren linken Fahrzeugseite fuhr der Unfallverursacher davon.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

KARLSTEIN-GROSSWELZHEIM. Durch einen Silvesterböller ist am Samstag zwischen 10:45 und 22:15 ein Briefkasten im Alemannenring zerstört worden. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

