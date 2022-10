Freigericht: Einbruch in Einkaufsmarkt - Zigaretten entwendet

Nach ersten Erkenntnissen waren die Unbekannten gegen 2.40 Uhr zugange, hebelten ein Fenster auf und verschafften sich Zugang zum Objekt. Anschließend brachen sie eine Tür zum Büroraum auf und entwendeten Zigarettenstangen. Mit der Beute flohen sie vermutlich über den zuvor genutzten Einstiegsweg.

Die Polizei bittet Zeugen, die möglicherweise etwas von dem Zigarettendiebstahl mitbekommen haben, sich bei der Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.





Wer beschädigte den grauen Toyota Corolla?



Freigericht/Somborn. Sachschaden von rund 2.000 Euro entstand bei einer Verkehrsunfallflucht am Samstag in der Straße "Wehrweide" in Höhe der Hausnummer 10. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit von 6.45 bis 16 Uhr die hintere linke Seite eines grauen Toyota Corolla und flüchtete dann unerlaubt vom Unfallort.

Hinweise nimmt die Polizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegen.

rbb/Polizei Hessen