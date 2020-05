Frau wird beim Einkaufen in Würzburg das Handy geklaut

Am Montag, in der Zeit zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr, ereignete sich ein Taschendiebstahl in einem Verbrauchermarkt in der Zeller Straße. Eine 61-jährige Würzburgerin war bei ihrem Einkauf kurzzeitig abgelenkt. Dies nutzte ein bislang unbekannter Täter zum Diebstahl eines Mobiltelefons sowie einer Dokumentenmappe und entfernte sich im Anschluss unerkannt. Neben dem Mobiltelefon erbeutete der Dieb Zulassungspapiere einen Behördenfahrzeugs. Der durch die Tat entstandene Schaden wurde mit circa 350 Euro angegeben.

Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dieser Tat möglich sind, werden gebeten, sich unter der Tel. 0931 457-2230 bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt zu melden.

Fußgänger überquert unvermittelt die Fahrbahn und wird leicht verletzt

Am Dienstagvormittag bog ein Fahrzeugführer von der Moltkestraße in die Frankfurter Straße ab. Ein 56-jähriger Fußgänger überquerte zu diesem Zeitpunkt an ungeeigneter Stelle die Fahrbahn, wurde von dem Auto erfasst und stürzte zu Boden. Neben einer kleineren Kopfplatzwunde, welche vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt wurde, verlief der Zusammenstoß glimpflich. Am Auto des 53-jährigen Unfallbeteiligten entstand kein Schaden.

palu/Polizei Unterfranken